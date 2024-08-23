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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan LGBT bayrağına tekme: UEFA’nın iki yüzlülüğüne böyle tepki gösterdi

09:51 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 10:01 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun, Young Boys maçında tribünden çekilmiş bir görüntüsü gündem oldu. Milli futbolcunun LGBT bayrağı renklerindeki korner direğine tekme attığı görüldü. Kerem Aktükroğlu'nun o anlarını haberimiz içerisindeki videodan izleyebilirsiniz.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys’a 3-2 mağlup oldu.

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Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekibin LGBT propagandası damga vurdu.

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Young Boys kulübü, stadyumdaki köşe bayraklarında yer alan logosunu LGBT renkleriyle değiştirdi. 

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Merih Demiral'ın Türklüğün sembolü olarak yaptığı 'bozkurt' işaretini siyasi bulan ve 2 maç ceza veren UEFA'nın, organizasyonunda LGBT propagandasının yapılmasına göz yumması tepki çekti.

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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu da UEFA'nın bu ikiyüzlülüğüne sessiz kalmadı.

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Milli futbolcunun maçta tribünden çekilen gol sevinci görüntülerinde LGBT bayrağı renklerindeki korner direğine tekme attığı görüldü.

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İşte Kerem Aktükroğlu'nun sosyal medyada gündem olan o hareketi

#Galatasaray
#Kerem Aktürükoğlu
#Young Boys
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