Kimse ondan artık imza alamayacak! Olay anlaşma gündem oldu

Tuğçe Erginkoç
12:5117/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Futbolseverleri kızdıran anlaşma İspanya'dan geldi. Yıldız futbolcu artık imzasını bedava dağıtmayacak. İşte ayrıntılar...

İspanyol futbolunun genç yeteneği Lamine Yamal'dan sürpriz bir hamle geldi.


Mundo Deportivo'da yer alan habere göre artık Lamine Yamal'ın imzasını almak için taraftarlar para ödemek zorunda.

Barcelona'nın yıldızı, artık taraftarlarına, özellikle de antrenman tesislerinden çıkarken, formalarını veya başka herhangi bir şeyi imzalamayacak.

Bunun sebebi olarak da İspanyol futbolcunun imzaladığı bir dizi ürünü pazarlayacak bir şirketle sözleşme imzalaması olarak gösterildi.

Lamine Yamal'ın bunu kulübüne de açıkladığı ve Barcelona'nın yeşil ışık yaktığı bilgisi paylaşıldı.


#Futbol
#Barcelona
#Lamine Yamal
