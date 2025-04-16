Kırık ayakla madalya zaferi!

Hem antrenmanlarda hem de yarışmalarda kızının yanında olan anne Nurten Gökten de kızının mutluluğunu paylaştı. Kızının boccia sporuna başladığı için mutlu olduğunu belirten Gökten, "İyi ki bu spora başlamışız. Hocalarımızdan Allah razı olsun, çok güzel yerlere geldik. Geçmiş yıllarda yapılan Türkiye Boccia Şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük madalyalarımız oldu. Bu yıl da üçüncü olduk. Şampiyona öncesinde kızımın ayağında parçalı kırık oluştu. Ayağı kırık halde yarışmaya katıldı, arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. Yarışa gitmek için doktoruna sorduk. Ayağını bandajlayıp onay verdi. Şampiyonaya gittik ve başarılı olduk. Ameliyatını olunca sağlığına kavuşacak. Ayağı kırık olmasaydı daha başarılı olabilirdi diye düşündük ama yine de mücadele verdik ve üçüncü olduk. Hedefimiz birinci olmak" diye konuştu.







