Konyaspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
DAVINSON VE ZAHA YOK
Galatasaray'da, Hatayspor karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez, Konyaspor karşısında oynayamayacak.
Transfer görüşmeleri yaptığı için kadroda dahil edilmeyen Wilfried Zaha da sarı-kırmızılılarda forma giyemeyecek bir diğer isim.
Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.
Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 33 kez, yeşil-beyazlılar ise 5 kez sahadan galip ayrıldı, 8 müsabaka da berabere sona erdi.
Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 89, Konyaspor 31 gol kaydetti.
İki takım arasında geçen sezonki maçlarda sarı-kırmızılılar, İstanbul'da 3-0, Konya'da 3-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada son olarak geçen sezon Hatayspor'a 2-1 kaybetti. Okan Buruk'un öğrencileri daha sonra oynadığı 12 müsabakada 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.
11'LER BELLİ OLDU
TÜMOSAN Konyaspor:
Galatasaray: