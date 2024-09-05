Kulübüyle anlaşılmıştı! Galatasaray'a gelmek istemedi

UEFA'ya isim listelerinin bildirilmesi için verilen sürenin dolmasının ardından çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Galatasaray, yıldız orta saha için kulübü ile anlaşmasına rağmen oyuncunun sarı-kırmızılılara gelmek istemediği ve transferin gerçekleşmediği bildirildi. İşte detaylar...

1 / 10 Trendyol Süper Lig’de transfer sezonu 13 Eylül'e kadar sürecek.

2 / 10 Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz ise kadrolarında yer alacak oyuncuları dün gece UEFA'ya bildirdi.



3 / 10 Son saatlere kadar transfer uğraşı veren Galatasaray, yıldız orta sahada mutlu sona ulaşamadı.

4 / 10 Cimbom, Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka için nabız yokluyordu.











5 / 10 Sarı-kırmızılılar, yıldız ismin kiralık transferi konusunda Bavyera ekibi ile anlaşmaya vardı.















6 / 10 Ancak Galatasaray, oyuncuyu transfer konusunda ikna edemedi ve bu nedenle transfere nokta koyamadı.





7 / 10 Almanya'da dünyaya gelen Goretzka sırasıyla Bochum, Schalke ve Bayern Münih'te forma giydi.









8 / 10 Almanya Milli Takımı ile 57 karşılaşmada görev alan Leon, 14 gole imzasını attı.

9 / 10 Goretzka'nın, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

