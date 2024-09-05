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Spor

Kulübüyle anlaşılmıştı! Galatasaray'a gelmek istemedi

10:39 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:16 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

UEFA'ya isim listelerinin bildirilmesi için verilen sürenin dolmasının ardından çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Galatasaray, yıldız orta saha için kulübü ile anlaşmasına rağmen oyuncunun sarı-kırmızılılara gelmek istemediği ve transferin gerçekleşmediği bildirildi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig’de transfer sezonu 13 Eylül'e kadar sürecek. 

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Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz ise kadrolarında yer alacak oyuncuları dün gece UEFA'ya bildirdi.


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Son saatlere kadar transfer uğraşı veren Galatasaray, yıldız orta sahada mutlu sona ulaşamadı.

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Cimbom, Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka için nabız yokluyordu.






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Sarı-kırmızılılar, yıldız ismin kiralık transferi konusunda Bavyera ekibi ile anlaşmaya vardı.








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Ancak Galatasaray, oyuncuyu transfer konusunda ikna edemedi ve bu nedenle transfere nokta koyamadı.



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Almanya'da dünyaya gelen Goretzka sırasıyla Bochum, Schalke ve Bayern Münih'te forma giydi.





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Almanya Milli Takımı ile 57 karşılaşmada görev alan Leon, 14 gole imzasını attı.

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Goretzka'nın, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro...



#Galatasaray
#Bayern Münih
#Leon Goretzka
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