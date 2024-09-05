Kulübüyle anlaşılmıştı! Galatasaray'a gelmek istemedi

UEFA'ya isim listelerinin bildirilmesi için verilen sürenin dolmasının ardından çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Galatasaray, yıldız orta saha için kulübü ile anlaşmasına rağmen oyuncunun sarı-kırmızılılara gelmek istemediği ve transferin gerçekleşmediği bildirildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig’de transfer sezonu 13 Eylül'e kadar sürecek.
Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz ise kadrolarında yer alacak oyuncuları dün gece UEFA'ya bildirdi.
Son saatlere kadar transfer uğraşı veren Galatasaray, yıldız orta sahada mutlu sona ulaşamadı.
Cimbom, Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka için nabız yokluyordu.
Sarı-kırmızılılar, yıldız ismin kiralık transferi konusunda Bavyera ekibi ile anlaşmaya vardı.
Ancak Galatasaray, oyuncuyu transfer konusunda ikna edemedi ve bu nedenle transfere nokta koyamadı.
Almanya'da dünyaya gelen Goretzka sırasıyla Bochum, Schalke ve Bayern Münih'te forma giydi.
Almanya Milli Takımı ile 57 karşılaşmada görev alan Leon, 14 gole imzasını attı.
Goretzka'nın, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro...