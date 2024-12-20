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Kupada gruplar belli oluyor

Kupada gruplar belli oluyor

10:2620/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye Kupası'nda grup kuraları bugün çekilecek. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de rakipleri belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak organizasyon saat 14.30'da başlayacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile düzenlenecek.

Türkiye Kupası yeni formatında gruplara katılım hakkı elde eden 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

1.torba: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Sivasspor, Alanyaspor


2. torba: Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor, Eyüpspor, Göztepe, Bodrum FK, Ankaragücü


3.torba: Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Çorum FK, Kocaelispor, Boluspor, Erzurumspor, İskenderunspor, Kırklarelispor

Grup aşamasında ilk maçlar 7-8-9 Ocak tarihinde oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Çeyrek final ve yarı final maçları nisan ayında, final ise 14 Mayıs 2025’te oynanacak.

#Türkiye Kupası
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Fenerbahçe

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