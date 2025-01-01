La Liga devi Arda Güler’i istemişti: Rota Yunus Akgün’e döndü!

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performans ile dev kulüpleri peşine takan Yunus Akgün’e La Liga ekibi talip oldu. Daha önce Arda Güler için Real Madrid’in kapısını çalan La Liga devi rotayı Galatasaray’a çevirdi. Detaylar haberimizde.

1 /10 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası formayı alan ve takımın vazgeçilmezlerinden olan Yunus Akgün, Avrupa ekiplerinin radarında.

2 /10 Son olarak İspanyol basınından milli futbolcu için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.



3 /10 Umar Sadiq'in ayrılma ihtimaline karşın arayışa geçen Real Sociedad'ın ara transfer dönemi için listesinin başında Yunus Akgün olduğu belirtildi.



4 /10 24 yaşındaki futbolcunun, Real Sociedad'ın hücum hattı için önemli bir parça olabileceği aktarıldı.



5 /10 İspanyol basınında, Arda Güler için de geçtiğimiz haftalarda Real Sociedad iddiaları çıkmıştı.



6 /10 Real Madrid'de fazla süre şansı bulamayan genç yıldızın, Real Sociedad'a kiralanarak tıpkı Odegaard gibi bir yıldıza dönüşebileceği belirtilmişti.



7 /10 Öte yandan Yunus Akgün için adı geçen tek Avrupa ekibi, Real Sociedad değil.



8 /10 Benfica, Everton ve Eintracht Frankfurt'un da Yunus Akgün'ü radarına aldığı ifade edildi.



9 /10 Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta boy gösterdi.

