LeBron James şov yaptı: Lakers 2 sayı farka engel olamadı | ÖZET

NBA’de Atlanta Hawks deplasmanda Los Angeles Lakers ile karşılaştı. Karşılaşma ev sahibi Atlanta Hawks’ın 134-132 üstünlüğüyle tamamlandı. Lakers'ta LeBron James, 39 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 38 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynadı. Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers maç özeti haberimizde.

1 /5 Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'a uzatmada 134-132 yenildi.

2 /5 Lakers'ta LeBron James, 39 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 38 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynadı.



3 /5 Atlanta Hawks'ta Trae Young 31 sayı ve 20 asist ile "double-double" yaparken, De Andre Hunter ise galibiyete 26 sayıyla katkı verdi.



4 /5 Hawks, üst üste 6. galibiyetini elde etti.