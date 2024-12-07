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LeBron James şov yaptı: Lakers 2 sayı farka engel olamadı | ÖZET

LeBron James şov yaptı: Lakers 2 sayı farka engel olamadı | ÖZET

11:517/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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NBA’de Atlanta Hawks deplasmanda Los Angeles Lakers ile karşılaştı. Karşılaşma ev sahibi Atlanta Hawks’ın 134-132 üstünlüğüyle tamamlandı. Lakers'ta LeBron James, 39 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 38 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynadı. Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers maç özeti haberimizde.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'a uzatmada 134-132 yenildi.

Lakers'ta LeBron James, 39 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 38 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynadı.


Atlanta Hawks'ta Trae Young 31 sayı ve 20 asist ile "double-double" yaparken, De Andre Hunter ise galibiyete 26 sayıyla katkı verdi.


Hawks, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

ATLANTA HAWKS - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ


Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#NBA
#Atlanta Hawks
#Los Angeles Lakers

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