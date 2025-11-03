Yeni Şafak
Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesi belli oldu

Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesi belli oldu

3/11/2025, Pazartesi
Galatasaray'da bu sezon başarılı bir grafik çizen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimler arasında yer alan Mario Lemina'nın kontratında yer alan opsiyon maddesinin detayları belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'la karşı karşıya gediği maça Mario Lemina ilk 11'de başladı. 

Davinson Sanchez'in cezalı olması ve sakatlıktan dönen Wilfried Singo'nun riske edilmemesi nedeniyle deneyimli futbolcu, stoperde Abdülkerim Bardakcı'nın yanında görev yaptı.

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Mario Lemina, bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde kontrat uzatma maddesi, bu sezonki maçların yüzde 60’ına ilk 11'de çıkması halinde otomatik olarak uzayacak.


Mario Lemina'nın Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro kazandığı belirtildi. Lemina bu sezon Galatasaray'da 14 maçın 9'una ilk 11'de başlarken yüzde 64'lük bir oran yakaladı.

Toplam 12 maçta süre alan tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti. 

#Galatasaray
#Mario Lemina
#Futbol
