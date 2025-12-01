Yeni Şafak
Leroy Sane'nin derbi öncesi sosyal medya paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı

Leroy Sane’nin derbi öncesi sosyal medya paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı

14:221/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'de bu akşam oynanacak kritik Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi, sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Leroy Sané'den dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı geldi. Sané'nin derbiyi işaret eden ve provokatif bulunan paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepkisini çekti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sané'nin sosyal medya hamlesi gündeme oturdu.


Büyük karşılaşmaya saatler kala kişisel hesabından bir paylaşım yapan Sané'nin, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran ancak Fenerbahçeli taraftarlar tarafından provokatif ve tahrik edici bulunan bir video yayınladığı görüldü.


Paylaşımda, yıldız futbolcunun derbiye ne kadar hazır ve motive olduğu gösterilirken, kullanılan ifadeler ve görseller, kısa sürede Fenerbahçe cephesinden binlerce tepki yorumu almasına neden oldu.


Sané'nin paylaşımının, derbi atmosferini daha da ısıttığı ve maç öncesi tansiyonu yükselttiği yorumları yapıldı.


İŞTE LEROY SANE'NİN PAYLAŞIMI

#Leroy Sane
#Fenerbahçe
#Galatasaray
