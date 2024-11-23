Liverpool'un yıldızı Kartal'a! Kiralama formülü devrede

Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, önemli takviyeler yapmasına rağmen şu ana kadar istediği performansı sergileyemedi. Siyah-beyazlılar, ocak ayında ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın Federico Chiesa aşkı yeniden alevlendi. Siyah-beyazlıların ocakta İtalyan kanat için yeniden hamle yapacağı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre, transfer için kiralama formülünün gündemde olduğu gelen bilgiler arasında...
Liverpool'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Kartal'ın gündemine gelmişti.
Van Bronckhorst'un kanat transferi istemesi hücum gücünü artırmak ve kadroya daha fazla derinlik kazandırmak olarak biliniyor.
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Chiesa ile ilgilendiklerini ancak yüksek maliyet nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı.
Yücel konuya ilişkin "Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.
Piyasa değeri 30 milyon Euro olan futbolcu, geçtiğimiz ağustos ayında 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'a 4 yıllık imza atmıştı.
İtalyan yıldızın kontratı, 30 Haziran 2028'de sona erecek. 1.75 boyunda olan kanat, İtalya Milli Takımı formasını 51 kez terletti.