Liverpool'un yıldızı Kartal'a! Kiralama formülü devrede

Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, önemli takviyeler yapmasına rağmen şu ana kadar istediği performansı sergileyemedi. Siyah-beyazlılar, ocak ayında ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

1 /8 Beşiktaş'ın Federico Chiesa aşkı yeniden alevlendi. Siyah-beyazlıların ocakta İtalyan kanat için yeniden hamle yapacağı iddia edildi.

2 /8 Takvim'in haberine göre, transfer için kiralama formülünün gündemde olduğu gelen bilgiler arasında...

3 /8 Liverpool'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Kartal'ın gündemine gelmişti.

4 /8 Van Bronckhorst'un kanat transferi istemesi hücum gücünü artırmak ve kadroya daha fazla derinlik kazandırmak olarak biliniyor.

5 /8 Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Chiesa ile ilgilendiklerini ancak yüksek maliyet nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı.

6 /8 Yücel konuya ilişkin "Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.

7 /8 Piyasa değeri 30 milyon Euro olan futbolcu, geçtiğimiz ağustos ayında 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'a 4 yıllık imza atmıştı.