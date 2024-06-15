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Spor

Lucas Torreira Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi

18:38 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:10 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu Lucas Torreira Süper Lig'de en beğendiği futbolcuyu açıkladı. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu verdiği yanıtla gündem oldu. İşte o açıklamalar...

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Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Lucas Torreira, bir YouTube kanalına özel röportajda bulundu.

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Yıldız oyuncuya "Ülkede Galatasaray dışında en beğendiği futbolcu kim?" sorusu soruldu.

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28 yaşındaki orta saha oyuncusu ise şöyle yanıt verdi.

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"Gerçekten büyük oyuncular. Şu anda özellikle birini söylemek, benim için zor."

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"Ama normalde her hafta sonu harika takımlarla karşılaşıyoruz."


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"Ve size özellikle birini söylemem ama Arda Güler..."


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"Fenerbahçe'den İsmail'i beğeniyorum." ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Lucas Torreira
#İsmail Yüksek
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