Lucas Torreira Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi

Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu Lucas Torreira Süper Lig'de en beğendiği futbolcuyu açıkladı. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu verdiği yanıtla gündem oldu. İşte o açıklamalar...

1 / 7 Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Lucas Torreira, bir YouTube kanalına özel röportajda bulundu.

2 / 7 Yıldız oyuncuya "Ülkede Galatasaray dışında en beğendiği futbolcu kim?" sorusu soruldu.

3 / 7 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ise şöyle yanıt verdi.

4 / 7 "Gerçekten büyük oyuncular. Şu anda özellikle birini söylemek, benim için zor."

5 / 7 "Ama normalde her hafta sonu harika takımlarla karşılaşıyoruz."



6 / 7 "Ve size özellikle birini söylemem ama Arda Güler..."

