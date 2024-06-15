Lucas Torreira Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi

Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu Lucas Torreira Süper Lig'de en beğendiği futbolcuyu açıkladı. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu verdiği yanıtla gündem oldu. İşte o açıklamalar...
Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Lucas Torreira, bir YouTube kanalına özel röportajda bulundu.
Yıldız oyuncuya "Ülkede Galatasaray dışında en beğendiği futbolcu kim?" sorusu soruldu.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu ise şöyle yanıt verdi.
"Gerçekten büyük oyuncular. Şu anda özellikle birini söylemek, benim için zor."
"Ama normalde her hafta sonu harika takımlarla karşılaşıyoruz."
"Ve size özellikle birini söylemem ama Arda Güler..."
"Fenerbahçe'den İsmail'i beğeniyorum." ifadelerini kullandı.