Lugano maçında oynayacak mı? Formaya en yakın isim belli oldu

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde girecek Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynayacağı Lugano maçına az bir zaman kaldı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler bu mücadelenin ilk 11'inde olmak için yoğun çaba sarf ediyor. İşte detaylar...
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin 4 yeni transferi Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Maximin 23 Temmuz Salı günü İsviçre'de Lugano ile oynanacak Devler Ligi ön eleme müsabakasına odaklandı.
Ayaklarının tozları ile idmana çıkıp, Mourinho'nun gözüne girmek adına büyük performans sergileyen bu dörtlü, mevcut kadroyu delip ilk 11'de forma giymenin mücadelesini verecek.
Takvim'de yer alan habere göre bu dörtlüden formaya en yakın aday olarak ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'den bir yıllığına kiralanan Fransız sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin görülüyor.
Yıldız oyuncu, Jose Mourinho'dan forma şansı bekleyecek.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladığını geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuştu.
Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, oyuncunun maliyetine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:
"İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli Kulübüne toplam 8 milyon euro, 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli Kulübü tarafından karşılanacaktır."