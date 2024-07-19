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Spor

Lugano maçında oynayacak mı? Formaya en yakın isim belli oldu

12:17 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 12:36 - 19/07/2024 Cuma
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Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde girecek Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynayacağı Lugano maçına az bir zaman kaldı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler bu mücadelenin ilk 11'inde olmak için yoğun çaba sarf ediyor. İşte detaylar...

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Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak.






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Fenerbahçe'nin 4 yeni transferi Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Maximin 23 Temmuz Salı günü İsviçre'de Lugano ile oynanacak Devler Ligi ön eleme müsabakasına odaklandı.









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Ayaklarının tozları ile idmana çıkıp, Mourinho'nun gözüne girmek adına büyük performans sergileyen bu dörtlü, mevcut kadroyu delip ilk 11'de forma giymenin mücadelesini verecek.





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Takvim'de yer alan habere göre bu dörtlüden formaya en yakın aday olarak ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'den bir yıllığına kiralanan Fransız sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin görülüyor.



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Yıldız oyuncu, Jose Mourinho'dan forma şansı bekleyecek.





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Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladığını geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuştu.

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Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, oyuncunun maliyetine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:


"İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli Kulübüne toplam 8 milyon euro, 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli Kulübü tarafından karşılanacaktır."

#Jose Mourinho
#Allan Saint-Maximin
#Lugano
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