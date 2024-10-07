Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Lyon teknik direktörü Sage, Zaha’yı yerin dibine soktu: ‘Futbolcu olarak değerlendiremem’

Lyon teknik direktörü Sage, Zaha’yı yerin dibine soktu: ‘Futbolcu olarak değerlendiremem’

16:477/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’dan Lyon’a transfer olan Wilfried Zaha, yeni takımında istenilen performansı henüz gösteremedi. Lyon teknik direktörü Pierre Sage, Fransa Lig 1’de oynanan Nantes maçında Fildişi Sahilli oyuncuyu kadroya almadı. Sage yıldız futbolcu için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Yaz transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'dan Lyon'a giden Wilfried Zaha için işler istenildiği gibi gitmiyor.

Fransız ekibinin teknik direktörü Pierre Sage, Ligue 1'de oynanan Nantes maçında kadroda olmayan Fildişi Sahilili futbolcu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Sage, Zaha'nın kendini sorgulaması gerektiğini vurgulayarak, oyuncuları çeşitli kriterlere göre değerlendirmenin önemini şu sözlerle belirtti:

"Oynamayan veya az oynayanlarla çok net bir iletişim kurdum. Onları futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu söyledim."

Pierre Sage; oyuncularından yalnızca sahada değil, profesyonellik açısından da daha fazlasını beklediğini söyleyerek, "Olmaları gereken profesyonel seviyeye ulaşmadığında onları başka şeylere göre değerlendirmem gerekiyor." dedi.

#Wilfried Zaha
#Galatasaray
#Sage

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın havalar nasıl olacak? 8 Ekim 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri