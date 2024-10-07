Lyon teknik direktörü Sage, Zaha’yı yerin dibine soktu: ‘Futbolcu olarak değerlendiremem’

Galatasaray’dan Lyon’a transfer olan Wilfried Zaha, yeni takımında istenilen performansı henüz gösteremedi. Lyon teknik direktörü Pierre Sage, Fransa Lig 1’de oynanan Nantes maçında Fildişi Sahilli oyuncuyu kadroya almadı. Sage yıldız futbolcu için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.
Yaz transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'dan Lyon'a giden Wilfried Zaha için işler istenildiği gibi gitmiyor.
Fransız ekibinin teknik direktörü Pierre Sage, Ligue 1'de oynanan Nantes maçında kadroda olmayan Fildişi Sahilili futbolcu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sage, Zaha'nın kendini sorgulaması gerektiğini vurgulayarak, oyuncuları çeşitli kriterlere göre değerlendirmenin önemini şu sözlerle belirtti:
"Oynamayan veya az oynayanlarla çok net bir iletişim kurdum. Onları futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu söyledim."
Pierre Sage; oyuncularından yalnızca sahada değil, profesyonellik açısından da daha fazlasını beklediğini söyleyerek, "Olmaları gereken profesyonel seviyeye ulaşmadığında onları başka şeylere göre değerlendirmem gerekiyor." dedi.