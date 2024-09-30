Lyon'da Wilfried Zaha krizi: Fransızları çileden çıkardı

Galatasaray'ın transfer dönemin kapanmasına kısa bir süre kala Fransız ekip Lyon'a kiralanan Wlfried Zaha, takımdaki toksit hareketleri nedeniyle kriz çıkardı.
Geçtiğimiz yıl Galatasaray'da forma giyen ve transfer döneminde Lyon'a kiralanan Zaha sabrı taşırdı.
Zaha, takımı Toulouse deplasmanında 2-1 kazansa bile tavrı ve performansıyla tepki topladı.
Lyon Teknik Direktörü Sage, Zaha'nın performansını eleştirdi. Sage: "Oyundan alınan ilk oyuncuydu, bu da sizinle aynı şeyleri gördüğümü gösteriyor. Yavaş yavaş entegre olacak ve kendisinden ne beklendiğini anlayacak." dedi.
Lyonfoot'un haberine göre; "Wilfred Zaha'yı davranışları sebebiyle kadro dışı bırakabilir."