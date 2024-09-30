logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Lyon'da Wilfried Zaha krizi: Fransızları çileden çıkardı

Lyon'da Wilfried Zaha krizi: Fransızları çileden çıkardı

16:0530/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın transfer dönemin kapanmasına kısa bir süre kala Fransız ekip Lyon'a kiralanan Wlfried Zaha, takımdaki toksit hareketleri nedeniyle kriz çıkardı.

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'da forma giyen ve transfer döneminde Lyon'a kiralanan Zaha sabrı taşırdı.

Zaha, takımı Toulouse deplasmanında 2-1 kazansa bile tavrı ve performansıyla tepki topladı.

Lyon Teknik Direktörü Sage, Zaha'nın performansını eleştirdi. Sage: "Oyundan alınan ilk oyuncuydu, bu da sizinle aynı şeyleri gördüğümü gösteriyor. Yavaş yavaş entegre olacak ve kendisinden ne beklendiğini anlayacak." dedi.

Lyonfoot'un haberine göre; "Wilfred Zaha'yı davranışları sebebiyle kadro dışı bırakabilir."

#Lyon
#Wilfried Zaha
#Fransa Ligue 1

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?