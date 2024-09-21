Maç sonu Mert Hakan Yandaş ile Abdülkerim Bardakcı arasında gerginlik

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maç sonunda sahada eğlenen sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı ile Mert Hakan Yandaş arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
Sarı-kırmızılı futbolcular, mücadele sonrası saha içerisinde galibiyeti kutladı.
Orta sahada sevinen sarı-kırmızılılara tepki gösteren Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Abdülkerim Bardakcı ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı.
Olay büyümeden iki takımın futbolcularının araya girmesiyle yatıştırıldı.
İşte o anlar...