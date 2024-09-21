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Maç sonu Mert Hakan Yandaş ile Abdülkerim Bardakcı arasında gerginlik

Maç sonu Mert Hakan Yandaş ile Abdülkerim Bardakcı arasında gerginlik

22:4221/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maç sonunda sahada eğlenen sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı ile Mert Hakan Yandaş arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.



Sarı-kırmızılı futbolcular, mücadele sonrası saha içerisinde galibiyeti kutladı.


Orta sahada sevinen sarı-kırmızılılara tepki gösteren Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Abdülkerim Bardakcı ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı.


Olay büyümeden iki takımın futbolcularının araya girmesiyle yatıştırıldı.

İşte o anlar...

#Mert Hakan Yandaş
#Abdülkerim Bardakcı
#Galatasaray

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