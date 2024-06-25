Manchester United efsanesinin Arda Güler yorumu gündem oldu

Manchester United’ın efsaneleri arasında yer alan Dwight Yorke, Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler hakkında dikkat çeken yorumda bulundu. Efsane isim Arda Güler dünya yıldızlarıyla kıyasladı. Detaylar haberimizde.
İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'ın efsane futbolcularından Dwight Yorke, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.
Mirror'da yer alan haberde Arda Güler'i çok beğendiğini belirten Yorke, "Arda'nın birkaç yıldır harika çocuk olduğu konuşuluyor ve Gürcistan karşısında Türkiye için attığı golle özel niteliklere sahip olduğunu gösterdi.
Avrupa'yı aydınlattı ve şimdi herkes, onu Real Madrid'in yedek kulübesinden çıkarmak isteyecek." ifadelerini kullandı.
Genç yıldızın Manchester United için çok uygun bir futbolcu olduğunu belirten Yorke, "Kevin De Bruyne ve Mohamed Salah gibi isimlerin Chelsea gibi büyük bir kulüpten ayrıldığını ve bu ayrılıkların kariyerleri için çok faydalı olduğunu gördük.
Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılıp Manchester United'a transfer olmasında da benzer bir durumun yaşanmayacağını kim söyleyebilir? Hafta içi ve hafta sonu oynama fırsatına ihtiyacı var.
Herkes tecrübeli ve hızlı bir çözüm arıyor ama dünya çapında bir oyuncu olabilecek Arda Güler'i göz ardı etmemeliyiz.
Manchester United hemen onunla sözleşme imzalamalı." diye konuştu.
Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinin forması ile toplamda 12 maça çıkarken, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.