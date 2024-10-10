Manchester United'a şok: Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Kırmızı-şeytanlar, kalbinde yaşadığı ritim bozukluğu sebebiyle bir tedavi göreceğini ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Manchester United'a yıldız oyuncu Noussair Mazraoui'den kötü haber geldi.
İngiliz ekibi, Faslı sağ bekin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Noussair Mazraoui, kalbinde yaşadığı ritim bozukluğu sebebiyle bir tedavi görecek ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.
26 yaşındaki futbolcunun geçmişte kalp sorunları yaşadığı da bildirildi.
Başarılı futbolcu Brentford, Fenerbahçe, West Ham ve Leicester maçlarında forma giyemeyecek.