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Manchester United'a şok: Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu çıktı

Manchester United'a şok: Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu çıktı

16:0210/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Kırmızı-şeytanlar, kalbinde yaşadığı ritim bozukluğu sebebiyle bir tedavi göreceğini ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Manchester United'a yıldız oyuncu Noussair Mazraoui'den kötü haber geldi.

İngiliz ekibi, Faslı sağ bekin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Noussair Mazraoui, kalbinde yaşadığı ritim bozukluğu sebebiyle bir tedavi görecek ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

26 yaşındaki futbolcunun geçmişte kalp sorunları yaşadığı da bildirildi.

Başarılı futbolcu Brentford, Fenerbahçe, West Ham ve Leicester maçlarında forma giyemeyecek. 

#Manchester United
#Noussair Mazraouİ
#Fenerbahçe

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