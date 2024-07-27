|
Spor

Mauro Icardi ayrılıyor mu? İki İtalyan devi onun için savaşıyor

12:07 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:09 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Son şampiyon Galatasaray’da sezonun en iyilerinden Mauro Icardi’ye iki İtalyan devi talip oldu. Her iki kulüpte Arjantinli futbolcu için Galatasaray ile temasta. Icardi’nin Serie A’ya dönmeye sıcak baktığı ise gelen bilgiler arasında. Oyuncu için istenecek bonservis bedeli ise merak konusu. İşte detaylar.

1/ 10

Galatasaray'da son iki sezondur Süper Lig'e damga vuran Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 

2/ 10

İtalya'dan gelen haberler, iki Avrupa devinin Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak istediği yönünde...

3/ 10

Ajanssppor'ın haberine göre; İtalya'nın en iyi scoutlarından biri olarak kabul edilen Michele Fratini, Icardi'yi isteyen iki dev takımı açıkladı.


4/ 10

Calciomercato'ya konuşan Fratini, Milan ve Napoli'nin Mauro Icardi'yi istediğini söyledi.


5/ 10

İtalyan futbol adamı yaptığı açıklamada "Milan şu anda sessiz ama Mauro Icardi'yi almayacaklarından emin miyiz? 

6/ 10

Romelu Lukaku'yu isteyen Napoli de Icardi'yi isteyebilir.


7/ 10

Bence Milan ve Napoli, Mauro Icardi için yarışacak." ifadelerini kullandı.

8/ 10

Bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıkan Arjantinli yıldız 32 gol 12 asist kaydetti. 

9/ 10

Icardi’nin güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro.


10/ 10

Mauro Icardi

#Mauro Icardi
#Galatasaray
#İtalya Serie A
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu: Türkiye'nin zirve yürüyüşü! İşte 2024 güncel sıralama...