Mauro Icardi ayrılıyor mu? İki İtalyan devi onun için savaşıyor

Son şampiyon Galatasaray’da sezonun en iyilerinden Mauro Icardi’ye iki İtalyan devi talip oldu. Her iki kulüpte Arjantinli futbolcu için Galatasaray ile temasta. Icardi’nin Serie A’ya dönmeye sıcak baktığı ise gelen bilgiler arasında. Oyuncu için istenecek bonservis bedeli ise merak konusu. İşte detaylar.

1 / 10 Galatasaray'da son iki sezondur Süper Lig'e damga vuran Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

2 / 10 İtalya'dan gelen haberler, iki Avrupa devinin Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak istediği yönünde...

3 / 10 Ajanssppor'ın haberine göre; İtalya'nın en iyi scoutlarından biri olarak kabul edilen Michele Fratini, Icardi'yi isteyen iki dev takımı açıkladı.



4 / 10 Calciomercato'ya konuşan Fratini, Milan ve Napoli'nin Mauro Icardi'yi istediğini söyledi.



5 / 10 İtalyan futbol adamı yaptığı açıklamada "Milan şu anda sessiz ama Mauro Icardi'yi almayacaklarından emin miyiz?

6 / 10 Romelu Lukaku'yu isteyen Napoli de Icardi'yi isteyebilir.



7 / 10 Bence Milan ve Napoli, Mauro Icardi için yarışacak." ifadelerini kullandı.

8 / 10 Bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıkan Arjantinli yıldız 32 gol 12 asist kaydetti.

9 / 10 Icardi’nin güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro.

