Mauro Icardi'den ameliyat sonrası flaş itiraf: 'Şiddet gördüm'

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, geçirdiği çapraz bağ ameliyatı sonrasında Arjantin basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız golcünün sözleri kısa süre içerisinde gündem oldu.
Galatasaraylı yıldız oyuncu Mauro Icardi, sağ diz çapraz bağlarından ameliyat oldu.
Ülkesi Arjantin'de ameliyat olan Icardi, açıklamalarda bulundu.
Arjantin basınından LAM'a konuşan Icardi'nin açıklamaları kısa süre içerisinde gündem oldu.
Icardi'nin boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara ile ilgi açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi."
"Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı futbol takımında oynayan oyunculara yazdı, Instagram’da daha sonra açıkça basında yer alan paylaşımlar yaptı."
"Medyada bana şiddet uyguladı, ben asla ona elimi bile sürmedim, şiddet uygulamadım."
"En kötüsü de Arjantin’den döndükten sonra bir hafta boyunca telefonumla uğraştı. Bunu mahkemeye de sundum, iş arkadaşlarıma mesajlar yazmak için kullandı."
"Kötü muamelesiyle, sosyal medya hesaplarım ve telefonum aracılığıyla her şeyi kontrol etmek isteyen bu şiddetli tavırlarıyla bana çok para kaybettirdi."
"Wanda işte bu kadar vicdansız. Benim paramla ödemeler yaptı ve bu yüzden şimdi banka hesaplarıma erişimini kestim."
"Benim önceliğim kızlarım ve bu sakatlığı atlatıp Galatasaray formasıyla sahalara geri dönmek.”