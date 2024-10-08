Mauro Icardi'den eleştirilere yanıt

Galatasaray'da son haftalarda sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tartışma konusu olan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilere yanıt verdi.
Galatasaray forması giyen Arjantli yıldız Mauro Icardi, Kasımpaşa maçı sonrası eleştirilerin odak noktası olmuştu.
Sakatlık sonrası gollerle dönen Icardi, RFS ve Alanyaspor maçlarında sergilediği performansı sarı-kırmızılılar tarafından tepkiyle karşılandı.
31 yaşındaki forvet oyuncusu sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine bir paylaşımda bulundu.
Arjantinli, Galatasaray kariyerindeki çıktığı karşılaşmalardaki gol ve asist sayılarını gösteren üç kupalı story paylaştı.
Icardi'nin paylaşımı.