Mauro Icardi'den Galatasaray yönetimini şoke eden istek: Herkes şaşkına döndü

Mauro Icardi'den Galatasaray yönetimini şoke eden istek: Herkes şaşkına döndü

10:1613/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Galatasaray'Da Mauro Icardi krizi devam ediyor. Forma süresi konusunda problemler yaşayan Icardi'nin, Galatasaray yönetiminden flaş bir istekte bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'da sözleşmesinin son yılında olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu.

Konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Yeni sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konu değil. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, Milliyet'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

Icardi'nin tek odağının Galatasaray olduğunu belirten Pino, yeni sözleşme için maaş zammı talep edeceklerini ima etti.

Icardi'nin menajeri, "Aynı maaş imkansız olur" ifadesini kullandı.

Böylece habere göre, Arjantinli golcünün yeni kontrat için maaş zammı talep edeceği ortaya çıktı.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Dursun Özbek
