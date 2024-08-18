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Spor

Mauro Icardi'den Göztepe maçı sonrası Fenerbahçe'ye gönderme

00:19 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 00:19 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında puan kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Icardi'nin gönderisine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe takımları Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı.

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Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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Sarı-lacivertlilerin gollerini 45+1. dakikada Edin Dzeko (P) ve 45+7. dakikada En-Nesyri attı.

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Göztepe'nin gollerini 68. dakikada Koray Günter ve 90+5. dakikada Romulo kaydetti.

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Maçın ardından Galatasaraylı Mauro Icardi'den sosyal medya paylaşımı geldi.

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Mauro Icardi'nin paylaşımı.

#Fenerbahçe
#Göztepe
#Mauro Icardi
#Trendyol Süper Lig
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