Mauro Icardi'den Göztepe maçı sonrası Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında puan kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Icardi'nin gönderisine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe takımları Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı.
Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 45+1. dakikada Edin Dzeko (P) ve 45+7. dakikada En-Nesyri attı.
Göztepe'nin gollerini 68. dakikada Koray Günter ve 90+5. dakikada Romulo kaydetti.
Maçın ardından Galatasaraylı Mauro Icardi'den sosyal medya paylaşımı geldi.
Mauro Icardi'nin paylaşımı.