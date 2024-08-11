Maximin'den Galatasaraylı taraftara ironik cevap

Fenerbahçe formasıyla ilk asistini yapan Allan Saint-Maximin'in, Galatasaraylı bir taraftara sosyal medya hesabından verdiği cevap dikkati çekti.
Fenerbahçe'nin Al-Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.
Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Saint-Maximin, Edin Dzeko'nun 34'üncü dakikada attığı golün asistini yaptı.
76 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.
İlk maçtaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarına verdiği cevapla da gündem oldu.
X'teki bir Galatasaray sayfasının Jayden Oosterwolde'nin kırmızı kart görmesi gerektiği yönündeki paylaşımına cevap veren Fransız futbolcu, "Maçlarımızı izlemen çok güzel. Dzeko'nun golü güzeldi değil mi?" ifadelerini kullandı.