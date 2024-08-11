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Spor

Maximin'den Galatasaraylı taraftara ironik cevap

17:15 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 17:27 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe formasıyla ilk asistini yapan Allan Saint-Maximin'in, Galatasaraylı bir taraftara sosyal medya hesabından verdiği cevap dikkati çekti.

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Fenerbahçe'nin Al-Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

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Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Saint-Maximin, Edin Dzeko'nun 34'üncü dakikada attığı golün asistini yaptı.

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76 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

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İlk maçtaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarına verdiği cevapla da gündem oldu.

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X'teki bir Galatasaray sayfasının Jayden Oosterwolde'nin kırmızı kart görmesi gerektiği yönündeki paylaşımına cevap veren Fransız futbolcu, "Maçlarımızı izlemen çok güzel. Dzeko'nun golü güzeldi değil mi?" ifadelerini kullandı.

#Fenerbahçe
#Allan Saint-Maximin
#Galatasaray
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