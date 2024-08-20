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Spor

Mbappe PSG'nin başını yakabilir! UEFA'yla davalık oldu

17:02 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 17:27 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Real Madrid'in yeni transferi Fransız yıldız Kylian Mbappe, alacakları nedeniyle eski kulübü Paris Saint-Germanin ile davalık oldu.

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Real Madrid'e sezon başında bedelsiz olarak katılan Fransız yıldız Kylian Mbappe, UEFA'nın yolunu tuttu.




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Eski takımı Paris Saint-Germain(PSG), Mbappe'ye gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle davalık odu.

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Yıldız futbolcunun Fransız ekibinden toplam 55 milyon euro alacağı bulunuyor.

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Mbappe'nin açtığı davada PSG suçlu bulunursa Şampiyonlar Ligi'nden men edilme riski bulunuyor.

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Geçen sezon sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe, bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olmuştu.

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Geçen sezon sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe, bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olmuştu.

#Real Madrid
#Kylian Mbappe
#PSG
#UEFA
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