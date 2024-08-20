Mbappe PSG'nin başını yakabilir! UEFA'yla davalık oldu

Real Madrid'in yeni transferi Fransız yıldız Kylian Mbappe, alacakları nedeniyle eski kulübü Paris Saint-Germanin ile davalık oldu.
Real Madrid'e sezon başında bedelsiz olarak katılan Fransız yıldız Kylian Mbappe, UEFA'nın yolunu tuttu.
Eski takımı Paris Saint-Germain(PSG), Mbappe'ye gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle davalık odu.
Yıldız futbolcunun Fransız ekibinden toplam 55 milyon euro alacağı bulunuyor.
Mbappe'nin açtığı davada PSG suçlu bulunursa Şampiyonlar Ligi'nden men edilme riski bulunuyor.
Geçen sezon sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe, bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olmuştu.
Geçen sezon sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe, bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olmuştu.