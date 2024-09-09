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Spor

Mehmet Topal Galatasaray'dan o isme talip oldu

15:08 - 9/09/2024 Pazartesi
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 27 yaşındaki tecrübeli isme, Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiești talip oldu. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray'da bu sezon da kadroda düşünülmeyen ve son iki yılda kiralık gönderilen Alexandru Cicaldau'ya Romanya'dan iki kulübün talip olduğu ileri sürüldü.

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Rumen basınından Pro Sport'un haberine göre; Cicaldau için Universitatea Craiova'nın yanı sıra Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploiești de devrede.
















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Craiova'nın Rumen orta saha oyuncusu için Petrolul'dan daha düşük bir teklif yaptığı ancak oyuncunun eski takımına dönmek istediği belirtildi.







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Haber detayında, Craiova'nın sarı kırmızılı kulübe Petrolul ile eşit bir teklifle gelmesi halinde transferde avantajlı konuma geçeceği vurgulandı.




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Cicaldau transferinde kararın bugün verilebileceği ifade edildi.


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2021 yılında Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alexandru Cicaldau, sarı kırmızılı takımdaki ilk sezonunun ardından Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ittihad Kalba ve Süper Lig temsilcisi Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.



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Galtasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı takımda 41 maça çıktı ve 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Mehmet Topal
#Transfer
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