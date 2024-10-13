Mehmet Topal o iki takımı işaret etti: 'Avrupa Ligi'nde final oynayabilirler'

"Tabii ki hedeflerimiz, düşüncelerimiz var. Teknik direktörlük kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum. Futbolcuyken Valencia'ya transfer olduğumda, "Kariyerimi Avrupa'da noktalayacağım" diye gitmiştim. Ama tekrardan Türkiye'ye dönmek nasip olmuştu. Onun için futbolda hiçbir zaman büyük konuşmamamız gerektiğini öğrendim. Biz sadece başarılı olmaya odaklandık. İlerleyen zaman ne getirir bunu göreceğiz."



