Mehmet Topal o iki takımı işaret etti: 'Avrupa Ligi'nde final oynayabilirler'

Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiesti Teknik Direktörü Mehmet Topal, Romanya'daki kariyeri, hedefleri ve Süper Lig hakkında açıklamalarda bulundu.
"100 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz. Romanya'nın bağımsız, en eski kulüplerinde bir tanesi. Türkiye'deki takımlarla kıyaslamak doğru değil gibi geliyor. Çünkü 100 yıllık camiaların çok fazla kıyaslanmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Kulübünüzde bazı finansal sıkıntılar zaman zaman hedeflerinize gitmenize engel oluşturuyor."
"Biz sadece engelleri en düşük seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Umarım, 100. yılımızda şampiyonluk kupasını taraftarımıza hediye ederiz."
"Türkiye'den de teklifler geldi. Ancak çok uzun bir periyottan çıkmıştım. Yaklaşık 23-24 sene bu işin içindeydim ve en üst seviyede kalmaya çalıştım her zaman."
"Birkaç sene dinlenip ailemle vakit geçirmek istiyordum. Çok fazla acele etmedim. Doğru karar verdiğimi de düşünüyorum. Benim için çok büyük tecrübeler oldu ama ben bütün kalbimle söyleyecek olursam doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum."
"Tabii ki hedeflerimiz, düşüncelerimiz var. Teknik direktörlük kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum. Futbolcuyken Valencia'ya transfer olduğumda, "Kariyerimi Avrupa'da noktalayacağım" diye gitmiştim. Ama tekrardan Türkiye'ye dönmek nasip olmuştu. Onun için futbolda hiçbir zaman büyük konuşmamamız gerektiğini öğrendim. Biz sadece başarılı olmaya odaklandık. İlerleyen zaman ne getirir bunu göreceğiz."
"Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 8'in içinde olabilir. Çünkü güçlü bir kadroya sahipler. Hatta Okan Hoca ve Mourinho, istedikleri oyunu ikinci yarıya kadar oturturlarsa bence yarı final, hatta finale çıkma imkânları bile olabilir."