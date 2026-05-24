Menajer Gardi'nin önerdiği isme Okan Buruk'tan flaş yanıt: "Onu kim istemez?"

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımda daha önce de birçok yıldız futbolcunun gelmesinde aracılık eden menajer Gardi'nin son önerisine ise Okan Buruk'tan onay çıktı.
Gelecek sezonda hem Süper Lig'de şampiyonluk hem de Devler Ligi'nde en az çeyrek final hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Bu doğrultuda Sarı-Kırmızlı takıma getirdiği flaş oyuncularla dikkatleri çeken İtalyan menajer George Gardi'nin Cimbom'a flaş bir isim daha teklif ettiği öğrenildi.
Gardi'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard'ın ayrılma durumu olduğunu teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği ve "Trossard'ı ister misin?" diye sorduğu öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, Belçikalı futbolcuyu takımında görmek isteyen deneyimli teknik adamın da Gardi'ye "Trossard'ı kim istemez" şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor.
Buruk'un onayının ardından İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son senesine giren Trossard için ilerleyen günlerde bir hamle yapılması bekleniyor.
Bu sezon 49 maçta forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu 8 gol atarken 10 da asist yaptı.