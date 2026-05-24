Menajer Gardi'nin önerdiği isme Okan Buruk'tan flaş yanıt: "Onu kim istemez?"

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımda daha önce de birçok yıldız futbolcunun gelmesinde aracılık eden menajer Gardi'nin son önerisine ise Okan Buruk'tan onay çıktı.

1 /6 Gelecek sezonda hem Süper Lig'de şampiyonluk hem de Devler Ligi'nde en az çeyrek final hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

2 /6 Bu doğrultuda Sarı-Kırmızlı takıma getirdiği flaş oyuncularla dikkatleri çeken İtalyan menajer George Gardi'nin Cimbom'a flaş bir isim daha teklif ettiği öğrenildi.

3 /6 Gardi'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard'ın ayrılma durumu olduğunu teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği ve "Trossard'ı ister misin?" diye sorduğu öğrenildi.

4 /6 Takvim'de yer alan habere göre, Belçikalı futbolcuyu takımında görmek isteyen deneyimli teknik adamın da Gardi'ye "Trossard'ı kim istemez" şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor.

5 /6 Buruk'un onayının ardından İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son senesine giren Trossard için ilerleyen günlerde bir hamle yapılması bekleniyor.