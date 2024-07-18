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Spor

Menajerine talimat verdi: Galatasaray'dan ayrılıyor

16:48 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:15 - 18/07/2024 Perşembe
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar da netleşiyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi, kulüp bulması için menajerine talimat verdi.

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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.









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Sarı kırmızılılar transferde şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.











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Cimbom'da yapılacak olan transferler merakla beklenirken, gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda.








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Yönetim, kadrodaki birçok isimle yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı. Teknik Direktör Okan Buruk da takım planlamasında istemediği futbolcuları yönetimle paylaştı.









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Geçen sezon Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı, Galatasaray'a geri döndü.






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Sarı kırmızılı takımda bu sezon da forma şansı az olan Antalyalı'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



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Takvim'in haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu için menajeri kulüp arayışlarına başladı.


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Tecrübeli futbolcu geçen sezon Samsunspor'da 26 maçta süre buldu.

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Taylan bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist yaptı.

#Galatasaray
#Taylan Antalyalı
#Transfer
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