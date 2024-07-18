Menajerine talimat verdi: Galatasaray'dan ayrılıyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar da netleşiyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi, kulüp bulması için menajerine talimat verdi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı kırmızılılar transferde şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.
Cimbom'da yapılacak olan transferler merakla beklenirken, gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda.
Yönetim, kadrodaki birçok isimle yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı. Teknik Direktör Okan Buruk da takım planlamasında istemediği futbolcuları yönetimle paylaştı.
Geçen sezon Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı, Galatasaray'a geri döndü.
Sarı kırmızılı takımda bu sezon da forma şansı az olan Antalyalı'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Takvim'in haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu için menajeri kulüp arayışlarına başladı.
Tecrübeli futbolcu geçen sezon Samsunspor'da 26 maçta süre buldu.
Taylan bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist yaptı.