Mert Hakan Yandaş'ta flaş gerçek: Anlaşma sağlanmıştı ama...

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin iç transferde anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş'ta dikkat çeken bir detay yaşandı. İşte ayrıntılar...
Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi önemli yıldızlarla görüşmelerine devam ediyor.
Yönetim, Portekizli hocanın verdiği rapor doğrultusunda ses getirecek transferlere imza atmayı planlıyor.
Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri de sözleşmesi biten bazı oyuncularla yola devam edilip edilmeyeceği.
Bu noktada, Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nin kontrat durumu belirsizliğini koruyordu.
Ancak Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve yönetimle yeni kontrat için görüşmelere başlayan Mert Hakan Yandaş, istediği teklifi alamadı.
Yönetim, 12 milyon TL senelik kazanan oyuncuya 18 milyon TL önerdi.
Tecrübeli futbolcu bu miktarı düşük bulsa da istemeye istemeye kabul etti.
Ancak imza Jose Mourinho onay verdikten sonra atılacak.