Galatasaray’a 2022 yaz döneminde Napoli’den transfer olan Mertens performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan 37 yaşındaki Belçikalı yıldız bu sezon 24 maçta 5 gol 11 asist kaydetti. Son olarak Süper Lig’de Trabzonspor galibiyeti sonrası konuşan Mertens ‘Sezon sonu futbolu bırakacak mısın?’ sorusunun yanıtını verdi. İşte detaylar.
Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da skor perdesini açan isim olan Dries Mertens, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Duygusal bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayan yıldız 10 numara, "Çok duygusal bir maçtı.
Bu tür maçlar için futbol oynuyorsunuz.
Böyle maçlara için futbolseverler tribünleri dolduruyor.
Her an değişebilecek bir maçtı.
Bugün biz üç puanı aldık ama onlar da alabilirdi." dedi.
37 yaşındaki oyuncunun "Sezon sonu futbolu bırakacak mısın?" sorusuna verdiği yanıt ise "Göreceğiz." oldu.