Milli futbolcu Kartal'a doğru

Beşiktaş, EURO 2024'te forma giyen milli futbolcunun peşine düştü. Siyah-beyazlılar oyuncunun menajeri ile görüşme yaptı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli oyuncu kalitesini artırmak istiyor.
Daha önce iç transferde Salih Uçan ile sözleşme imzalayan ve Cenk Tosun ile de anlaşma aşamasına gelen siyah-beyazlılar, şimdi de yine milli bir futbolcuyla ilgileniyor.
Beşiktaş, İngiliz ekibi West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu'nun temsilcisiyle görüştü.
Milli futbolcunun şartlarını soran siyah-beyazlılar, Okay Yokuşlu'nun durumunu takip ediyor
Milli futbolcunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı ancak EURO 2024 nedeniyle görüşme yetkisini menajerine verdiği öğrenildi.
Milli oyuncunun menajeri de Beşiktaş'ın teklifini doğrulayarak, "Okay için Süper Lig'den bazı takımlarla görüşme halindeyiz ancak Beşiktaş dahil hiçbir takımla anlaşmadık. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.
Transferi halinde Beşiktaş'ın orta sahasındaki yerli oyuncu kalitesini yükseltecek olan Okay Yokuşlu, West Bromwich'te toplam 105 maça çıktı ve 5 gol atıp 2 de asist yaptı.
Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor ve Altay formaları da giyen 30 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi var.