Milli futbolcu yeniden Fenerbahçe'de

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Levent Mercan'ın ardından ikinci transferini de bitirdi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün transferinde mutlu sona ulaştı.
Sports Digitale'in haberine göre Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyen milli futbolcunun bonservisini aldı.
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi için uzun süredir görüşmelerde bulunuyordu.
Resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'da olan Çağlar'ın kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 28 yaşındaki stoper, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de 16 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.
Çağlar Söyüncü, Levent Mercan'ın ardından Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ikinci transferi oldu.