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Spor

Milli futbolcu yeniden Fenerbahçe'de

11:44 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 12:14 - 30/06/2024 Pazar
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Levent Mercan'ın ardından ikinci transferini de bitirdi.

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

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Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün transferinde mutlu sona ulaştı.

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Sports Digitale'in haberine göre Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyen milli futbolcunun bonservisini aldı.

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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi için uzun süredir görüşmelerde bulunuyordu.

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Resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'da olan Çağlar'ın kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor.

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Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 28 yaşındaki stoper, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de 16 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.

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Çağlar Söyüncü, Levent Mercan'ın ardından Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ikinci transferi oldu.

#Fenerbahçe
#Mario Branco
#Çağlar Söyüncü
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