Milli Takım'da Karadağ hazırlıkları sürüyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımı, hazırlıklarını Riva'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak.
Seyahat programı nedeniyle dün akşam saatlerinde kampa katılan Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Zeki Çelik ve Okay Yokuşlu antrenmanda yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.