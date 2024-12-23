Milli yıldız Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor! Son karar Mourinho'nun

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'ye, menajerler aracılığı ile milli yıldız önerildi. Genç oyuncunun da sarı-lacivertli takıma gelmeye sıcak baktığı bildirildi.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için listesindeki oyuncularla temas kuran Fenerbahçe'ye bir yandan da menajerler futbolcu öneriyor.
Menajerlerin, sarı-lacivertlilerin önüne getirdiği isimlerden biri de milli yıldız oldu.
Söz konusu isim Yusuf Sarı. Adana Demirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu, Sabah'ın haberine göre menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.
26 yaşındaki Yusuf Sarı'nın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör Jose Mourinho ile görüştükten sonra oyuncuyla ilgili nihai kararını vereceği aktarıldı.
Yusuf Sarı daha önce yine menajerler aracılığıyla Galatasaray'a da önerilmişti.
Yusuf Sarı ile yakından ilgilenen diğer kulübün ise Başakşehir olduğu haber detayında yer aldı.
Bu sezon 13 maça çıkıp 939 dakika süre alan Yusuf Sarı, 1 asistlik skor katkısı verdi.