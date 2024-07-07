Millilerin vedası dış basında: Türkiye'yi unutmayın

ESPN sitesinde ise "Güler ve Yıldız ile EURO 2032’nin ev sahibi Türkiye'nin geleceği parlak. Son turda Avusturya'ya karşı aldıkları galibiyet, 2008'den bu yana ilk eleme galibiyetiydi ancak Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi oyuncuları varken bir sonraki galibiyet için bu kadar uzun süre bekleyemezler. Türkiye, Çekya'nın ardından EURO 2024'teki en genç kadroydu ve başka hiçbir şey değilse bile bu gelecek için iyiye işaret. Henüz 19 yaşında olan Güler, şimdiden bir yıldız ve bunu Hollanda'ya karşı bir kez daha gösterdi" denildi.