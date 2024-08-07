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Spor

Monaco ve Lazio Fenerbahçeli yıldız için yarışıyor: Son karar Mourinho’da!

17:34 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:43 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de geçen sezonun en başarılı ismine Monaco ve Lazio talip oldu. Sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan oyuncu Avrupa’dan bir çok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Yıldız futbolcu için son kararı ise Jose Mourinho verecek.

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Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan iki kulübün ilgilendiği iddia edildi.

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Fransız basınından RMC Sport'un haberinde, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan İrfan Can Kahveci için Monaco ve Lazio'nun transfer şartlarını soruşturmaya başladığı belirtildi. 

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29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı lacivertli ekipteki geleceğinin de belli olmadığına dikkat çekildi.


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Ayrıca haberde yer alan detayda; Monaco ve Lazio'nun ilgisinin yeni olmadığına ve geçtiğimiz haftalarda İrfan Can Kahveci için soruşturmalara başladığı aktarıldı.

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Fenerbahçe'de geçen sezon 46 resmi maça çıkan, 18 gol ve 12 asistlik sergileyen İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli kulübün astronomik bir teklif gelmediği sürece ayrılığa izin vermeyeceği ifade edildi.

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Milli yıldızın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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İrfan Can Kahveci

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İrfan Can Kahveci

#Monaco
#Lazio
#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
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