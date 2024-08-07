Monaco ve Lazio Fenerbahçeli yıldız için yarışıyor: Son karar Mourinho’da!

Fenerbahçe'de geçen sezonun en başarılı ismine Monaco ve Lazio talip oldu. Sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan oyuncu Avrupa’dan bir çok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Yıldız futbolcu için son kararı ise Jose Mourinho verecek.
Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan iki kulübün ilgilendiği iddia edildi.
Fransız basınından RMC Sport'un haberinde, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan İrfan Can Kahveci için Monaco ve Lazio'nun transfer şartlarını soruşturmaya başladığı belirtildi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı lacivertli ekipteki geleceğinin de belli olmadığına dikkat çekildi.
Ayrıca haberde yer alan detayda; Monaco ve Lazio'nun ilgisinin yeni olmadığına ve geçtiğimiz haftalarda İrfan Can Kahveci için soruşturmalara başladığı aktarıldı.
Fenerbahçe'de geçen sezon 46 resmi maça çıkan, 18 gol ve 12 asistlik sergileyen İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli kulübün astronomik bir teklif gelmediği sürece ayrılığa izin vermeyeceği ifade edildi.
Milli yıldızın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.
İrfan Can Kahveci
İrfan Can Kahveci