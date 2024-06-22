Montella iki ismi neden 11'e almadığını açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te Portekiz ile oynanacak maçtaki 11 tercihiyle ilgili konuştu. İtalyan teknik adamın karşılaşma öncesi yaptığı açıklamalar şöyle:
"Biz kendi maçımızı oynayacağız. Programımız değişmedi. Kazanmaya çalışacağız. Kazanmak için sahadayız."
"Programımızın doğrultusunda devam ediyoruz. Futbolcularımızı korumak için bu değişiklikleri yapmalıyız."
"Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da."
"Yunus'u (Akgün) koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün."
"Sabah uyanınca Mert'in (Günok) problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz."
Vincenzo Montella'nın Portekiz maçındaki 11 tercihi şu şekilde:
Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Yunus, Kerem, Barış Alper.