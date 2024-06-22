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Spor

Montella iki ismi neden 11'e almadığını açıkladı

18:29 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:36 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te Portekiz ile oynanacak maçtaki 11 tercihiyle ilgili konuştu. İtalyan teknik adamın karşılaşma öncesi yaptığı açıklamalar şöyle:

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"Biz kendi maçımızı oynayacağız. Programımız değişmedi. Kazanmaya çalışacağız. Kazanmak için sahadayız."

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"Programımızın doğrultusunda devam ediyoruz. Futbolcularımızı korumak için bu değişiklikleri yapmalıyız."

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"Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da."

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"Yunus'u (Akgün) koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün."

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"Sabah uyanınca Mert'in (Günok) problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz."

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Vincenzo Montella'nın Portekiz maçındaki 11 tercihi şu şekilde:


Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Yunus, Kerem, Barış Alper.

#A Milli Takım
#Portekiz
#EURO 2024
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