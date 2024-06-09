Montella kadro tercihlerine açıklık getirdi

A Milli Takım, özel maçta Polonya ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Samet Akaydin basın toplantısında soruları yanıtladı. Montella, gündem olan kadro tercihleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Milli Takım, yarın akşam saat 21.45'te Polonya ile Varşova’da karşı karşıya gelecek.
Futbolculardan Samet Akaydin ise, "Polonya, çok ciddi bir rakip. Avrupa Şampiyonası'nda zor bir grupta mücadele edecekler. İyi bir test vererek turnuvaya moralli gitmek istiyoruz. Dersimize iyi çalıştık." ifadelerini kullandı.
A Milli Takımımız, özel maç öncesinde son antrenmanını yaptı.
Teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Samet Akaydin basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Ben genelde geçmişe değil şimdiye ve geleceğe bakarım. Hazırlanırken de 'full' konsantrasyonla hazırlandık. Birlikte zaman geçirdikçe bir aile olduk ve bu duyguyu sahaya yansıtacağız. O sorumlulukla ve bilinçle ülkemizi temsil etmek zorundayız. Şampiyonaya bu mentalite ile hazırlandık."
"Genç oyuncuları kadroya kattığımızda denge bozuluyor mu, bu önemli. Bazı oyuncularımızın sosyal medya paylaşımlarını gördüm ve benim hoşuma gitti. Bayrağa olan bağlılıklarını ilettiler."
"İngiltere'de Grealish, Sterling, Rashford gibi isimler kadroya alınmadı. Sadece istatistiklere bakılsaydı bu isimler alınırdı. İtalya'da da aynı şekilde bir durum var."
"Arda Güler, iki pozisyonu da oynayabilecek bir futbolcumuz. Son zamanlarda genelde sağ kanat oynadı. Bizim oyun sistemimize göre kanatlarımızı çok fazla geriye gelmelerini istemiyoruz ve çok fazla koşturmuyoruz. O pozisyonda rahatça oynayabileceğini düşünüyorum."