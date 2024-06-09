Montella kadro tercihlerine açıklık getirdi

"Ben genelde geçmişe değil şimdiye ve geleceğe bakarım. Hazırlanırken de 'full' konsantrasyonla hazırlandık. Birlikte zaman geçirdikçe bir aile olduk ve bu duyguyu sahaya yansıtacağız. O sorumlulukla ve bilinçle ülkemizi temsil etmek zorundayız. Şampiyonaya bu mentalite ile hazırlandık."