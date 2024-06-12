Montella Milli Takım'ın ilk 11'inden 8 ismi belirledi

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 hazırlıklarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11'e yazacağı 8 oyuncuyu belirledi. İşte detaylar...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da, teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya ve Polonya ile oynanan özel maçlarda yaptığı denemelerin ardından kafasındaki şablonu büyük ölçüde oturttu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Montella takımın ana omurgasını oluşturacak 8 ismi belirledi. İşte o 8 isim:
Mert Günok
Ferdi Kadıoğlu
Abdülkerim Bardakçı
İsmail Yüksek
Hakan Çalhanoğlu
Arda Güler
İrfan Can Kahveci
Barış Alper Yılmaz
Abdülkerim'in partnerinin kim olacağı ise şu an için merak konusu...