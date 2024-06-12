|
Spor

Montella Milli Takım'ın ilk 11'inden 8 ismi belirledi

10:43 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:25 - 12/06/2024 Çarşamba
Diğer

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 hazırlıklarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11'e yazacağı 8 oyuncuyu belirledi. İşte detaylar...

1/ 11

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da, teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya ve Polonya ile oynanan özel maçlarda yaptığı denemelerin ardından kafasındaki şablonu büyük ölçüde oturttu.

2/ 11

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Montella takımın ana omurgasını oluşturacak 8 ismi belirledi. İşte o 8 isim:

3/ 11

Mert Günok

4/ 11

Ferdi Kadıoğlu

5/ 11

Abdülkerim Bardakçı


6/ 11

İsmail Yüksek

7/ 11

Hakan Çalhanoğlu




8/ 11

Arda Güler

9/ 11

İrfan Can Kahveci

10/ 11

Barış Alper Yılmaz

11/ 11

Abdülkerim'in partnerinin kim olacağı ise şu an için merak konusu...

#Almanya
#Türkiye
#Vincenzo Montella
44 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Zilhicce ayında yapılması faziletli olan ibadetler