Montella: Türk milletine armağan olsun

"Çok mutluyuz. Bugün fazlasıyla tesadüflerin birleştiği bir gündü. Bayramımız, galibiyetimiz, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu an keyifliyiz. Yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız."



