Montella: Türk milletine armağan olsun

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te Gürcistan'ı mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladık.
Galibiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Montella'nın açıklamaları şöyle;
"Çok mutluyuz. Bugün fazlasıyla tesadüflerin birleştiği bir gündü. Bayramımız, galibiyetimiz, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu an keyifliyiz. Yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız."
"Tüm Türk milletine bu galibiyet armağan olsun. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun, ciddi sakatlıklarla evde kalmak zorunda kaldılar. Türk milleti bizi güçlü kılıyor, böyle devam etsin lütfen."
"Çok detaylı bakmamız gerekiyor. İlk 30 dakika çok hızlıydık, aksiyonlarımız vardı. Golle sonuçlandı ama gole bakınca Ferdi ortalıyor, Mert bitiriyor. İki bekimizle gole attık. Sonrasında Arda'nın Kerem'in golleri muhteşem. Çok mutluyuz."
"Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi bu galibiyet oldu."