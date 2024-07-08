Montella üç isme şans vermedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te 26 oyuncusunun 23'üne şans verdi. Turnuvada en fazla forma giyen oyuncular, 5 maçın tamamında sahada kalan Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, aday kadrosundaki 26 oyuncunun 23'üne forma şansı verdi.
Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibin 3'ü grupta olmak üzere oynadığı toplam 5 maçta 23 oyuncusundan faydalandı.
Milli takımın EURO 2024 kadrosunda yer alan 3 futbolcu, turnuvada forma şansı bulamadı.
Süre bulamayan isimler; kaleci Uğurcan Çakır, stoper Ahmetcan Kaplan ve forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım oldu.
A Milli Takım'ın EURO 2024 macerasında Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu en fazla forma giyen oyuncular olarak dikkati çekti.
Milli takımın oynadığı 5 maça da ilk 11'de başlayan Barış Alper ve Ferdi, bu karşılaşmaların tamamında sahada kaldı. İki oyuncu da uzatmalar hariç 450 dakika forma giydi.
Vincenzo Montella'nın kaledeki ilk tercihi deneyimli file bekçisi Mert Günok oldu. Mert Günok, 4 maça ilk 11’de başladı ve 360 dakika forma giydi.
Mert, yalnızca sakatlığı nedeniyle 3-0 kaybedilen Portekiz maçında kalede yerini alamadı.
Montella, savunmada en fazla Abdülkerim Bardakcı'yı sahada tuttu.
Cezası nedeniyle Avusturya maçında forma giyemeyen Abdülkerim, diğer 4 maçın tamamında sahada kaldı ve 360 dakika sahada kaldı.
Bir maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Samet Akaydin de 4 maçta 337 dakika süre aldı. Samet, Hollanda maçında ise sakatlanarak oyundan çıktı.
Hem stoperde hem de orta sahada forma giyen Kaan Ayhan, 5 maçta da şans bulup, 361 dakika sahada kaldı.
Sağ bekte görev yapan Mert Müldür ise 4 maçta 347 dakika şans buldu.
A Milli Takım'ın EURO 2024 maçlarında en az süreyi alan iki isim İrfan Can Kahveci ve Semih Kılıçsoy oldu.
Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin turnuvanın büyük bölümünde tedavisi sürdü. İrfan, yalnızca Avusturya karşılaşmasının son bölümünde oyuna girdi ve uzatmalarla birlikte 11 dakika sahada kaldı.
Genç golcü Semih Kılıçsoy ise forma şansını Hollanda ile oynanan çeyrek final mücadelesinde yakaladı. Oyuna 89. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine giren Semih, uzatmalarla birlikte 7 dakika mücadele etti.
Ay-yıldızlı oyuncuların EURO 2024'te sahada kalma süreleri şu şekilde oldu:
Barış Alper Yılmaz: 5 maç (450 dakika)
Ferdi Kadıoğlu: 5 maç (450 dakika)
Kaan Ayhan: 5 maç (361 dakika=
Mert Günok: 4 maç (360 dakika)
Abdülkerim Bardakcı: 4 maç (360 dakika)
Hakan Çalhanoğlu: 4 maç 356 (dakika)
Kenan Yıldız: 5 maç (347 dakika)
Mert Müldür : 4 maç (347 dakika)
Arda Güler: 5 maç (342 dakika)
Samet Akaydin: 4 maç (337 dakika)
Merih Demiral: 4 maç (206 dakika)
Orkun Kökçü: 4 maç (221 dakika)
Salih Özcan: 4 maç (155 dakika)
İsmail Yüksek: 3 maç (153 dakika)
Kerem Aktürkoğlu: 5 maç (103 dakika)
Zeki Çelik: 3 maç (103 dakika)
Altay Bayındır: 1 maç (90 dakika)
Yunus Akgün: 1 maç (70 dakika)
Yusuf Yazıcı: 2 maç (56 dakika)
Okay Yokuşlu: 3 maç (52 dakika)
Cenk Tosun: 2 maç (23 dakika)
İrfan Can Kahveci: 1 maç (11 dakika - Uzatmalar dahil)
Semih Kılıçsoy: 1 maç (7 dakika - Uzatmalar dahil)