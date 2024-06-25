Montella'dan Arda Güler açıklaması: Çekya maçında oynayacak mı?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolculardan İrfan Can Kahveci, Çekya maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Montella, Arda Güler'in son durumuna açıkladı.
A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milliler yarınki maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Milliler yarınki maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan İrfan Can Kahveci basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Gerçek taraftarlarımız ilk düdükten, son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım."
"30 yılı aşkın süredir baskı altındayım. Baskı bizim işimizin parçasıdır. Pozitif bir baskı bu. Biz pozitif bir başarı elde etmek için çabalıyoruz. Amacımız gruptan çıkmak. Yarın önemli bir fırsatımız var. İş bize kalmış durumda."
"Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor."
"Antipatik olmak istemiyorum ama kadromuzda az süre almış oyuncularımız var. Altay için geçerli olan herkes için geçerli olmalı. Bizim üç tane harika kalecimiz var. Bu da bizim tatlı problemimiz."
"İlk maçta taraftarlarımız bizi çok yükselttiler, ikinci maçta biraz daha durgundu. Yarın inşallah bizi yeniden yükseltirler. 90 dakika oynayacak bir kondisyonda değilim şu anda, belki gruptan çıktıktan sonra olabilirim. Kendimi iyi hissediyorum yine de."
"Gerçekten güzel bir ortamımız var. Sosyal medyadaki olaylar bizi güldürüyor. İçeride her şey gerçekten güzel."
"Biraz büyütüyoruz bence, her şey bizim elimizde hala. Bir puan alsak bile gruptan çıkabiliyoruz. Ben takımıma güveniyorum, gruptan çıkıp devam edeceğiz."
"Takım içerisinde güzel bir ortam var. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu olsun, biz hep beraberiz. Çok da iyi arkadaşlıklar var. Milli bayrak altında takımcılık işlerini bırakalım."