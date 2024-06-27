Montella'dan Çekya zaferi sonrası milli oyuncuya övgü

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya zaferinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Montella, sergilediği performansla maça damga vuran milli oyuncuyu öve öve bitiremedi. İşte o açıklamalar...
A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nda Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı.
Milli Takım, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Galibiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Türk milletimiz için çok mutluyum, böyle bir başarı için. Hepimiz için çok mutluyuz."
"Bu tarz turnuvalarda hesap yapmamak lazım. Ne kadar ilerlerseniz iyi rakipler gelir. Avusturya'yı daha önceden biliyoruz. İyi hazırlanacağız. Bundan sonra itibarıyla farklı bir turnuva başlıyor."
"Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama bu kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez."
"Barış Alper çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel olarak muazzam. Sonuna kadar mücadele etmeyen kimseyi bulamazsınız. Sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var."