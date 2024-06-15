Montella'dan İrfan Can Kahveci açıklaması: Kadrodan çıkaracak mı?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te Gürcistan ile oynayacağımız ilk maç öncesi takımın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. TRT Spor'a konuşan İtalyan teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Çok büyük hedeflerimiz olması lazım. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Sahaya çıkınca her şeyimizi vermek zorundayız. Her şeyi başarabilmek için çok çalışmanız gerekiyor. Biliyorsunuz her insan stresi farklı şekillerde yaşayabiliyor. Ben burada hem güven hem inanç aşılamak zorundayım."
"Yaşadığımız sakatlıklar beni çok üzdü. Özellikle Enes Ünal ve Ozan Kabak'ın sakatlıkları."
"İrfan Can Kahveci, Polonya maçında ufak rahatsızlık hissetti. Benim için diğer oyuncularımız gibi çok değerli bir futbolcu. Elimizden geldiğince oynaması için seferber olduk. Eğer oynayabilirse 3. maç itibarıyla oynamasını isteriz. Daha önce de oynarsa elbette isteriz. Bütün imkanlarımız seferber oldu. Sonuna kadar güvendiğimiz bir futbolcu. Kadrodan çıkarılacağı nereden çıktı bilmiyorum."
"Geldiğimiz günden bu yana takımın gelişimi çok iyi etkilendi. Kendine güvenen ve ne yaptığını bilen bir takım oluştu. Sonuçlardan bağımsız olarak son iki maçımız çok iyiydi, biz tabii ki kazanmak istiyoruz."
"İsmail Yüksek çok iyi hazırlanıyor ve sakatlığını atlatmaya hazırlanıyor. Ona ihtiyacımız var ve orta sahada onsuz oynamak istemiyoruz. Bek konusunda biraz endişem var çünkü 3 oyuncumuz var. Onları daha idareli kullanmak istiyorum."
"Hakan'ın şu an en iyi bölgesinde oynadığını düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Arda ise hem Fenerbahçe'de hem de Real Madrid'de genelde sağ kanatta oynadı. Tek başına oynasaydı 10 numara olabilirdi ama şu an için sağ kanat oynamaya daha yakın gibi. En önemlisi dengeyi iyi kurabilmek. Son maçta iyi oynadı ama isteklerimizi tamamıyla anlaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla başlayabiliriz. Ancak sonradan da oyuna alabilirim onu. Şu an karar aşamasındayım."
"Futbol artık 16 kişiyle oynanıyor, farklı oyuncular denemek zorundayız. 70 dakika aynı oyuncularla oynarsanız takımı değiştirmek zorunda kalırsınız. Genellikle insanlar ilk 11'e takılı kalıyor ama maçın kaderini değiştirecek oyuncular sonradan oyuna dahil olan arkadaşlarımız."
"Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy, Bertuğ Yıldırım ve Ahmetcan Kaplan gibi 5 genç oyuncumuz var. Hepsini aynı anda oynatmak kumar olabilir."
Soru: Türkiye'nin ilk maçlarda çok fazla takıldığını gördük daha önce.
Vincenzo Montella: Her şeyin bir ilki vardır.
"Bizim ilk hayalimizin başladığı nokta Gürcistan maçı, ikinci hayalimiz de gruptan çıkmak. Adım adım ilerlemek istiyoruz. Çok büyük hayallere sahip olmalıyız ama küçük adımlarla ilerlemeliyiz. Gürcistan iyi kapanan bir takım sabırlı olmamız gerekiyor. Bu maçta sabır çok önemli."