Montella'dan kadro ayarı: İki ismi ilk 11'e yazacak

EURO 2024'te F Grubu'ndaki son maçını Çekya ile oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroda değişikliğe gideceği ve iki ismi ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, iki maç sonunda 3 puan topladı.
Son olarak Portekiz'e 3-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekipte kadro tercihi eleştiri konusu olmuştu.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın çarşamba günü Çekya ile oynanacak müsabaka öncesi ilk 11'de değişikliklere gitmesi bekleniyor.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Montella kritik maçta sakatlığını atlatan İsmail Yüksek ve Arda Güler'i ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.
İtalyan çalştırıcı hücum hattında da bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor.
Barış Alper Yılmaz'ı sağ açığa çekmesi beklenen tecrübeli hoca, Arda'ya 10 numarada görev vermeyi düşünüyor.
Abdülkerim Bardakcı'nın cezalı duruma düşmesi, Samet Akaydin'in sakatlığı nedeniyle oynamama ihtimalinin bulunması nedeniyle Merih Demiral, Ahmetcan Kaplan ve Kaan Ayhan üçlüsünden ikisi savunmanın göbeğinde forma giyebilir.
Montella'yı en çok zorlayacak konu ise savunma hattı olacak.
Kaan'ın stopere çekilmesi durumunda Çekya karşılaşmasında orta saha formasyonu da değişecek.