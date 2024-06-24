Montella'dan kadro ayarı: İki ismi ilk 11'e yazacak

EURO 2024'te F Grubu'ndaki son maçını Çekya ile oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroda değişikliğe gideceği ve iki ismi ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

1 / 9 Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, iki maç sonunda 3 puan topladı.

2 / 9 Son olarak Portekiz'e 3-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekipte kadro tercihi eleştiri konusu olmuştu.

3 / 9 Teknik direktör Vincenzo Montella'nın çarşamba günü Çekya ile oynanacak müsabaka öncesi ilk 11'de değişikliklere gitmesi bekleniyor.

4 / 9 Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Montella kritik maçta sakatlığını atlatan İsmail Yüksek ve Arda Güler'i ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.

5 / 9 İtalyan çalştırıcı hücum hattında da bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor.

6 / 9 Barış Alper Yılmaz'ı sağ açığa çekmesi beklenen tecrübeli hoca, Arda'ya 10 numarada görev vermeyi düşünüyor.

7 / 9 Abdülkerim Bardakcı'nın cezalı duruma düşmesi, Samet Akaydin'in sakatlığı nedeniyle oynamama ihtimalinin bulunması nedeniyle Merih Demiral, Ahmetcan Kaplan ve Kaan Ayhan üçlüsünden ikisi savunmanın göbeğinde forma giyebilir.

8 / 9 Montella'yı en çok zorlayacak konu ise savunma hattı olacak.