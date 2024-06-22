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Spor

Montella'dan tepki çeken açıklama

21:29 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:38 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 olduğumuz maçın ardından konuştu. "Fena bir maç oynamadık" diyen İtalyan çalıştırıcının sözleri tepki çekti. Montella'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

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"Genel olarak fena bir maç oynadığımızı düşünmüyorum. İlk 20 dakika biz daha iyiydik. Böyle maçlarda ilk dakikalarda golü bulmazsanız sonra daha zor oluyor."

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"İlk golden sonra tam toparladık derken böyle oldu. Daha sonra toparlamaya çalıştık."

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"Üç kalecimiz de çok iyi. Altay; İtalya, Galler ve Almanya maçlarında çok iyiydi. Biz bu sabah sakatlıkla uyandık, bu yüzden böyle bir karar aldık."

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"Sonuçlar kötü olunca ilk düşman milli takım hocası oluyor."

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"İsmail büyük bir sakatlıktan geliyor. Hazır değil derken 90 dakika çıkarmaya hazır değil. Bu yüzden zaman verdik."

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"Arda konusunda gerçekten üzgünüm. Arda gerçekten yorgundu ve sakatlık riski vardı. Hatta maça almasam mı diye düşündüm. Bir gol atarız düşüncesiyle onu oyuna aldım."

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"Yolumuz daha uzun. Birbirimize güveniyoruz. Devam!"

#A Milli Takım
#Vincenzo Montella
#Arda Güler
#Samet Akaydin
#Altay Bayındır
27 dakika önce
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