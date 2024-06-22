Montella'dan tepki çeken açıklama

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 olduğumuz maçın ardından konuştu. "Fena bir maç oynamadık" diyen İtalyan çalıştırıcının sözleri tepki çekti. Montella'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"Genel olarak fena bir maç oynadığımızı düşünmüyorum. İlk 20 dakika biz daha iyiydik. Böyle maçlarda ilk dakikalarda golü bulmazsanız sonra daha zor oluyor."
"İlk golden sonra tam toparladık derken böyle oldu. Daha sonra toparlamaya çalıştık."
"Üç kalecimiz de çok iyi. Altay; İtalya, Galler ve Almanya maçlarında çok iyiydi. Biz bu sabah sakatlıkla uyandık, bu yüzden böyle bir karar aldık."
"Sonuçlar kötü olunca ilk düşman milli takım hocası oluyor."
"İsmail büyük bir sakatlıktan geliyor. Hazır değil derken 90 dakika çıkarmaya hazır değil. Bu yüzden zaman verdik."
"Arda konusunda gerçekten üzgünüm. Arda gerçekten yorgundu ve sakatlık riski vardı. Hatta maça almasam mı diye düşündüm. Bir gol atarız düşüncesiyle onu oyuna aldım."
"Yolumuz daha uzun. Birbirimize güveniyoruz. Devam!"