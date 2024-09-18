Mouriho ile Livakovic arasında 'transfer' görüşmesi

Galatasaray'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho'nun kaleci Dominik Livakovic'le bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig'de 6. hafta Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı.
Belirtilene göre Mourinho, derbi öncesi flaş bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. İşte 1 saat süren görüşmenin detayları...
Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon gösterdiği performans sebebiyle sıkça eleştirilen Dominik Livakovic ile kaleci transferi hakkında görüştü.
Mourinho'nun gelişi file bekçisinin performansını olumlu etkilemişti ve son 8 maçta taraftarlardan takdir toplamıştı.
Portekizli tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan Hırvat kaleci ile 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray derbisindeki önemli kozlarından biri olarak gördüğü Livakovic'e kaleci transferi ile ilgili şunları söyledi:
"Yola seninle devam etmek istiyorum. Kaleci transferi istemeyeceğim."
Sabah'ta yer alan habere göre gerçekleşen görüşmenin ardından oyuncunun performansının olumlu yöne doğru seyredeceği öngörülüyor.
Taraftarlar ve yönetim ise heyecanla dev derbiyi bekliyor ve Livakovic'in göstereceği performansı merak ediyor.