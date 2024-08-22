Spor

Mouriho'dan Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı için tek şart

12:06 - 22/08/2024 Perşembe
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile yollar ayrılıyor. Hatrı sayılır bir bedelle İngiltere'ye gitmesi beklenen milli futbolcunun transferi için Jose Mourinho'nun bir şart öne sürdüğü ifade edildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a 35 milyon euro bedelle transfer olması bekleniyor.

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Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun ayrılığı sonrası yerine kimin geleceği ise merak konusu.

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Sabah'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrıldığı senaryoyu düşünerek yönetimden yeni bir talepte bulunduğu iddia edildi.




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Sol bekte Oosterwolde'yi oynatmayı planlayan Mourinho, yönetimden Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması durumunda savunmaya takviye istedi.



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Sol bek değil, sol ayaklı bir stoper istediği iddia edilen Mourinho'nun Becao ve Djiku'yu yetersiz bulduğu ifade edildi.



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Mourinho'nun talebi doğrultusunda çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin ise Calvin Bassey ismini gündemine aldığı öne sürüldü.

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Fulham forması giyen ve 16 milyon euro piyasa değeri bulunan solak futbolcu, hızı ve fiziğiyle dikkat çekiyor.



#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Ferdi Kadıoğlu
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