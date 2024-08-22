Mouriho'dan Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı için tek şart

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile yollar ayrılıyor. Hatrı sayılır bir bedelle İngiltere'ye gitmesi beklenen milli futbolcunun transferi için Jose Mourinho'nun bir şart öne sürdüğü ifade edildi. İşte detaylar...

1 / 7 Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a 35 milyon euro bedelle transfer olması bekleniyor.

2 / 7 Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun ayrılığı sonrası yerine kimin geleceği ise merak konusu.

3 / 7 Sabah'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrıldığı senaryoyu düşünerek yönetimden yeni bir talepte bulunduğu iddia edildi.







4 / 7 Sol bekte Oosterwolde'yi oynatmayı planlayan Mourinho, yönetimden Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması durumunda savunmaya takviye istedi.





5 / 7 Sol bek değil, sol ayaklı bir stoper istediği iddia edilen Mourinho'nun Becao ve Djiku'yu yetersiz bulduğu ifade edildi.





6 / 7 Mourinho'nun talebi doğrultusunda çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin ise Calvin Bassey ismini gündemine aldığı öne sürüldü.