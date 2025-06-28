Mourinho devreye girdi! Tek cümlesiyle transfere ikna etti

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, çok istediği yıldız isimle görüntülü konuştu ve transfere ikna etti.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.
1 Temmuz'da gerçekleşecek forma lansmanını transferle taçlandırmak isteyen sarı lacivertliler, Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerini devam ettiriyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecek sezon da kadrosunda görmek istediği Slovak stoperin transfer görüşmelerinde bizzat devreye girdi.
Skriniar ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Portekizli hocanın, deneyimli oyuncuya "Seninle yeniden çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi.
30 yaşındaki futbolcunun ise, "Sizinle çalışmak benim için bir ayrıcalık. Fenerbahçe'de devam etmeye hazırım" yanıtını verdiği belirtildi.
Bu arada yönetimin Milan Skriniar'a 6 milyon Euro yıllık ücret teklif ettiği, tecrübeli ismin 8 milyon Euro istediği ancak görüşmelerde orta bir noktada buluşulabileceği kaydedildi.
PSG'nin ise Skriniar için 15 milyon Euro bonservis talep ettiği, Ali Koç'un bu rakamı taksitli şekilde 10 milyon Euro'ya çekmeyi hedeflediği vurgulandı.